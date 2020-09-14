على أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. وصلة رقص مثيرة لـ جوهرة

نشرت الراقصة جوهرة، مقطع فيديو جديد لها تقدم خلاله وصلة رقص أثارت إعجاب الجمهور من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت جوهرة في مقطع الفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان والمطرب العالمي ميتري جيمس". يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة ياحبيبي وشاركة في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكلبيات منها الملك،انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".



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