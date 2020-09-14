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تعرف على بدايات عصمت محمود الفنية في ذكرى ميلادها

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عصمت محمود، التي عاشت فى ظل الأدوار الصغيرة فلم تحظ بشهرة كبيرة حيث كان يتم اسناد لها أدوار صديقة البطلة التقليدية فى الأفلام.

كانت بدايتها مع فيلم "الوسادة الخالية" مع العندليب عبد الحليم حافظ، ولبنى عبد العزيز وجسدت دور صغير وهي البنت التي أراد عبد المنعم ابراهيم الدخول معها في قصة حب.

عملت فترة قصيرة في الإذاعة بعد تخرجها مباشرة من معهد التمثيل، ثم انتقلت للسينما.

كانت تمتلك صوتًا مميزًا جعلها تنتقل للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية والمشاركة بدبلجة الرسوم المتحركة منها "توم سوبر"، "جورجي"، "ليدي أوسكار"، "مغامرات رنا"، "السيارة المرحة بومو"، "مغامرات نوال".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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