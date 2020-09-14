بالأسماء.. رانيا يوسف تنشر صورا جديدة لـ 4 متحرشين بها

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا وأسماء لأشخاص وصفتهم بالمتحرشين عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر".

وأكدت في تغريدة لها: "السكوت عن التحرش جريمة.. ماتخافيش وافضحي متحرش".

وأكدت خلال مداخلة هاتفية في وقت سابق ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أنا قررت أفضح المتحرشين اللي بيبعتوا ليا رسائل بتشيب" بحد قولها.

كما عبرت عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بالتحرش بها لفظيًا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت رانيا يوسف، نشرت قبل فترة قليلة قائمة بأسماء الرجال اللذين قاموا بالتحرش بها لفظياً واستعطاف بعضهم لها لكي لا تفعل ذلك حتي لا تتسبب في خراب بيتهم مشاركة منها بذلك في حمله "إفضح متحرش".

وقالت إنها في حالة ذهول من كم التحرش بها على الميديا، والمستوى المتردي الذي وصلت إليه الأخلاق.

وأكدت رانيا بوسف: "مش هينفع نقبل نتشتم ويتحرشوا بينا بعد كده!".