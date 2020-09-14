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جو رومانسي على البحر.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

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احتفلت المؤلفة إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف في جو رومانسي على احد الشواطئ بأحد المدن الساحلية.
ونشرت انجي علاء مجموعة من الصور لها من احتفالها مع يوسف الشريف على البحر وعلقت قائلة "‏كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك ‎#عيد_ميلاد_يوسف_الشريف".
وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية"  مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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