نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: نشرت الراقصة جوهرة، مقطع فيديو جديد لها تقدم خلاله وصلة رقص أثارت إعجاب الجمهور من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت جوهرة في مقطع الفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية ياحبيبي.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يعلن موعد حفله في اليوم الوطني للسعودية.. على أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. وصلة رقص لـ جوهرة.. بفستان مكشوف صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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