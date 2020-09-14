بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية حيث دافع عنها الجمهور بعد بعد قرار التحقيق معها.

وجاء القرار من جانب لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب حلقتها التي وجهت بها رسالة للفتيات الذين يرغبن في خاع الحجاب.

قامت رضوى، بالدفاع عن الحجاب ونصح الفتيات بعدم خلعه في إشارة منها أنهم أفضل من الفتيات الغير محجبات، مما اعتبره البعض إهانه وتقليل من قدر الفتيات الغير محجبات.