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حسن شاكوش يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد قريبا

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شوق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره لعمل غنائي جديد ، حيث شارك صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

واكتفى بالتعليق عليها قائلاً: "وحشتوني.. قريباً".

يشار إلى أن أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش نجحت في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ5 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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