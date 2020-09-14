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بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

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تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول الجمهور عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على "تويتر".

كانت أخر أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.

تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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