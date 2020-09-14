نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يعلق على جدول مباريات النادي الأهلي عبر تويتر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، علق خلالها على جدول مباريات النادي الاهلي بالدوري المصري خلال الفترة القادمة بعدم اكتماله.
وسخر نبيل الحلفاوي من اتحاد كرة القدم عبر تويتر قائلًا: "هو إحنا هنلاعب مين بعد الاتحاد؟".
ويلتقي الأهلي في مساء غدا فريق الاتحاد السكندري في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر النادي الاهلي ترتيب الدوري المصري ويسعى لجسم اللقب بالفوز على الاتحاد ليصعد النقطه 74 من ترتيب الدوري.
وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021
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