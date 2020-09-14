من داخل أستوديو.. مصطفى جاد يوجه رسالة لـ متابعيه

وكان الملحن مصطفى جاد وجه الدعم للفنان حسين الجسمي بعد تعرّضه لهجوم وسخرية من بعض رواد السوشيال ميديا بسبب غنائه في بيروت قبل وقوع الانفجار بيومين.
ونشر الملحن مصطفى جاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنان حسين الجسمي وعلق عليها قائلا: "صاحبي وأخويا #حسين_الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي".
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