أحمد جمال أحمد

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كشفت مجلة فيراتي عن احدث تقييم لشباك التذاكر السينمائي، وقالت ان فيلم TENET للمخرج كريستوفر نولان، وصلت ايراداته في الاسبوع الثاني من طرحه لـ 200 مليون دولار.

وذكرت المجلة ان ذلك بفضل عرض الفيلم خارج الولايات المتحدة في الاسابيع الماضية، اذ حقق الفيلم في الاسبوع الماضي من الايرادات الداخلية 6.7 مليون دولار فقط.

مع سعي الشركة المنتجة له لتحقيق ما يصل لـ 450 مليون دولار، نظرا لتكلفة انتاجه الضخمة التي تصل لـ 200 مليون دولار.



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيلم TENET مستمر في تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر في ثاني اسبوع من طرحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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