ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #ادعم_رضوي_الشربيني، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تصريحاتها عن الحجاب.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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