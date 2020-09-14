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رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

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حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها حمدي الميرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بمناسبة عيد زواجهما عن طريق نشر صورة تجمع بينهما.

وعلقت: "كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوزنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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