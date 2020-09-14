رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها حمدي الميرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بمناسبة عيد زواجهما عن طريق نشر صورة تجمع بينهما.
يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.
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