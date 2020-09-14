نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور ينتهي من تصوير "إسعاف يونس" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد أنور تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس" ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده بعد 5 أيام، والمسلسل

يُعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، وسيتم عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

ويجسد محمد أنور خلال الأحداث شخصية دكتور إسعاف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار علاقة حب بين محمد أنور و سارة سلامة، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

والجدير بالذكر أن محمد أنور يعرض له حاليًا مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج سينرجي .