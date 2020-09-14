نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد زواجها.. هكذا وجهت اسراء عبد الفتاح رسالة لزوجها في المقال التالي
وظهرت اسراء عبد الفتاح في هذه الصورة برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني موجهه له رسالة بمناسبة عيد زواجهم.
حيث كتبت اسراء عبد الفتاح قائله: "كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوزنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".
يذكر أن حمدي الميرغني شارك في هذا السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، نهي عابدين، انتصار، حنان سليمان، إبرام سمير،وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.
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