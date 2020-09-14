نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل نانسي عجرم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن اعلانها لحفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 18 سبتمبر. وذلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تيك توك" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين جدا يا ملكة". والجدير بالذكر أن نانسى عجرم حققت خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على موعد حفل نانسي عجرم القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.