إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف بطريقة رومانسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الكاتبة إنجي علاء على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالحب له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".
نشرت إنجي علاء صورة جمعتها بزوجها الفنان يوسف الشريف وهما يحتفلان معًا بعيد ميلاده على أحد شواطئ البحر، وعلقت عليها قائلة:" كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك ومحقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".
وفي سياق آخر، شارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، موسيقى تصويرية هشام خرما.
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