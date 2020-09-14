نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ديانا كرازون تحتفل بزواجها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرازون عن موعد حفل زفافها، لافتة أنه من المقرر إقامته اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".
نشرت ديانا كرازون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمري، وعلقت عليها قائلة:"بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
وأضافت قائلة:"إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة" .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الليلة.. ديانا كرازون تحتفل بزواجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.