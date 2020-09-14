عمر خورشيد يتبرع بشعره لمستشفى سرطان الأطفال

قام الفنان الشاب عمر خورشيد بالتبرع بجزء من شعره، لمستشفى سرطان الأطفال، وأعلن عن ذلك التبرع من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر عمر خورشيد مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو يحمل جزءًا من شعره، وعلق عليه قائلًا:" تم التبرع بـ 25 سم لمستشفى سرطان الأطفال، أتمنى أكون السبب فى إسعاد طفل، وأتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان".

الفنان عمر خورشيد، هو ابن الفنانة علا رامي، وهو متزوج من الفنانة ياسمين الجيلاني، وقدم العديد من الأعمال الفنية بينها "ركلام"، "كاريوكي"، "ماتيجي نرقص".