الارشيف / فن ومشاهير

عمر خورشيد يتبرع بشعره لمستشفى سرطان الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام الفنان الشاب عمر خورشيد بالتبرع بجزء من شعره، لمستشفى سرطان الأطفال، وأعلن عن ذلك التبرع من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر عمر خورشيد مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو يحمل جزءًا من شعره، وعلق عليه قائلًا:" تم التبرع بـ 25 سم لمستشفى سرطان الأطفال، أتمنى أكون السبب فى إسعاد طفل، وأتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان".

الفنان عمر خورشيد، هو ابن الفنانة علا رامي، وهو متزوج من الفنانة ياسمين الجيلاني، وقدم العديد من الأعمال الفنية بينها "ركلام"، "كاريوكي"، "ماتيجي نرقص".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمر خورشيد يتبرع بشعره لمستشفى سرطان الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا