"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى تحقق 102مليون مشاهدة في أقل من شهر

نجحت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهدتها لـ102 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "بالبنط العريض" من ألحان حسين الجسمي، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع توما.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".