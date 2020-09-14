إزاي ينافسني.. محمد رمضان يرد على الفيشاوي قبل إطلاقه نمبر 2

علق محمد رمضان على إطلاق الفنان أحمد الفيشاوي أغنية نمبر 2 .
وقال محمد رمضان في حواره ببرنامج إنسايدر بالعربي: "مفيش حد يعرف يتريق.. نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1«.
وتابع "ربنا يوفقك ونمبر2 تنجح وتبقى شيء عظيم ".
وحول مدى منافسة الفيشاوي له بهذه الأغنية، فقال: «إزاي ينافسني، وهو بيقول على نفسه نمبر 2، واعتراف رسمي أمام العالم كله».
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