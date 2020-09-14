تريند الفن | رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لـ حمدى الميرغنى.. وعمرو محمود ياسين يدعم خالد النبوى بعد الهجوم عليه

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها حمدي الميرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بمناسبة عيد زواجهما عن طريق نشر صورة تجمع بينهما.

وعلقت: "كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوزنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".

علق الفنان عمرو محمود ياسين على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

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تابع عمرو محمود ياسين: "يكفي أنك أسأت لكل فنان مصري ووقعت في فخ التعميم وأظهرت روح سيئة تجاه فناني مصر بسبب تجربة شخصية أكاد أجزم أنك أسأت فيها الفهم وخصوصا أنك تمتلك روح عدائية وتبدو غير قادر على ضبط زمام نفسك.. مع حبنا واحترامنا لفناني سوريا وقد التقيت بالعديد منهم وكانوا قمة في الذوق والأدب والروح الطيبة، بالإضافه أن الفنان خالد النبوي هو فنان محترم وقيمة كبيرة ما كان ينبغي أن تسيء إليه".

تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان حسن فايق الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة.

ولد حسن فايق، بمحافظة الاسكندرية عام 1898 بدأ مشواره العملي وهو في السادسة عشر من عمره، وهو صاحب الضحكة الشهيرة، ونزل معترك الحياة بائع ملابس سيدات، فقد كان مستواه الاجتماعي يجعله يعتمد على نفسه ويكون مساعدا في تدبير نفقات المعيشة.