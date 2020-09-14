لو أنا مشتغلتش مين هيشتغل ولا عايزني أبطل تمثيل .. رسالة مؤثرة من فادى خفاجة

واضاف خفاجة :" ممكن اتحدى اى مخرج واى شركة انتاج بكفاءتى ودراستى وعمرى وخبرتنى "
يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.
يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.
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