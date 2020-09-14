مي الغيطي تودع آخر أيام الصيف بـ كاش مايوه لبني

وظهرت مي الغطي في الصورة بكاش مايوه لبني وعلقت قائلة : " اخر ايام الشموسة . يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي". وكانت كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها. نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

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