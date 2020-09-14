الفنان عمر خورشيد يتبرع بجزء من شعره لصالح مستشفى سرطان الأطفال

وكتب خورشيد قائلا :" تم التبرع ب 25 سم لمستشفى سرطان الاطفال 57357 .. أتمنى أكون السبب فى إسعاد أطفال أتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان"
من المعروف أن الفنان عمر خورشيد غاب من فترة عن المجال الفني وهو وزوجته ياسمين جيلانى بسبب انشغالهم بطفلتهم الأولى
من المعروف أن الفنان عمر خورشيد غاب من فترة عن المجال الفني وهو وزوجته ياسمين جيلانى بسبب انشغالهم بطفلتهم الأولى
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