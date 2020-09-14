الفنان عمر خورشيد يتبرع بجزء من شعره لصالح مستشفى سرطان الأطفال

أعلن الفنان عمر خورشيد من خلال فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن تبرعه بـ 25 سم من شعره لصالح مستشفى 57357 وكتب خورشيد قائلا :" تم التبرع ب 25 سم لمستشفى سرطان الاطفال 57357 .. أتمنى أكون السبب فى إسعاد أطفال أتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان" من المعروف أن الفنان عمر خورشيد غاب من فترة عن المجال الفني وهو وزوجته ياسمين جيلانى بسبب انشغالهم بطفلتهم الأولى

من المعروف أن الفنان عمر خورشيد غاب من فترة عن المجال الفني وهو وزوجته ياسمين جيلانى بسبب انشغالهم بطفلتهم الأولى

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