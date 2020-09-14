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بهذه الكلمات ناشد فادي خفاجة المنتجين بضرورة الالتفات لموهبته

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان فادي خفاجة، رسالة للمنتجين والمخرجين في مصر يُطالبهم فيها بضرورة الالتفات لموهبته وقدارته التمثيلية، لكي يُشارك في مسلسلين أو ثلاثة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر فادي خفاجة، صورة له وعلق عليها قائلًا: "طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد الله بعد العمر ده كله، مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا أولاد المهنة والأصول".

وأضاف فادي خفاجة: "ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح مترسي ندوق ليها".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فادي خفاجة الدرامية هو مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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