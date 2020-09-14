اسمه الحقيقي محمد إسماعيل واكتشفه شريف صبري.. ما لا تعرفة عن يوسف الشريف

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان يوسف الشريف الذي تميز بحس فني واضح وعرف بأعماله واستطاع أن يرسخ اسمه في قلوب الجماهير.

وفي التقرير التالي يعرض لكم "دوت الخليج الفني " معلومات لا تعرفها عن المبدع يوسف الشريف .

* اسمه الحقيقي محمد اسماعيل ناجي وُلد في 14 سبتمبر عام 1978. تخرج من كلية الهندسة من جامعة عين شمس، واكتشفه المخرج شريف صبري وقدمه في أول بطولة وأول دور له في فيلم 7 ورقات كوتشينة مع روبي. ومن بعدها توالت أعماله إلى أن جاءت إنطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل المواطن إكس.

* وقد استطاع يوسف الشريف أن يحجز لنفسه منطقة مُعينة في الدراما الرمضانية، حيث القصة المثيرة والأحداث الغامضة التي تبدأ خيوطها تتكشف شيئا فشىء، مما جعل الكثير من المشاهدين يُحبون متابعة مسلسلاته وينتظرونها بشغف.

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* بدأ يوسف الشريف بأدوار ليست كبيرة من حيث المساحة في بعض المسلسلات، إلى أن كانت إنطلاقته الحقيقية في البطولة من مسلسل المواطن إكس وتوالت بعدها مسلسلات يوسف الشريف التي أصبحت مرتبطة في أذهاننا بالأكشن والإثارة والغموض.

* ويتشارك يوسف الشريف في أعماله مع زوجته إنجي علاء وهى صحفية وسيناريست ومصممة أزياء هى تُعتبر مديرة أعماله وشريكته في النجاح. لذلك نستعرض معا اليوم أهم أعماله الدرامية.

ومن أبرز اعماله التي حقق خلالها نجاحاً كبيراً " الصياد ، رقم مجهول ، زي الورد ، المواطن إكس ، اسم مؤقت ، لعبة إبليس ، القيصر ، كفر دلهاب ، النهاية .