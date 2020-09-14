نشر الفنان محمد فراج صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر فراج في الصوره و هو يرتدي قميص ابيض و خاتم و سلسله و اسوره. اقرأ أيضا: وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي : - صوره عميقه Advertisements - عميق يا فراج - الصوره تحفه يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج كانت فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرا فور طرحه بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عميقة.. محمد فراج يشارك جمهوره صورة جديدة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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