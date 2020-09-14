كارول سماحة تفاجئ جمهورها بدخولها عالم تيك توك

نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وفاجأت كارول سماحة جمهورها بدخولها عالم تيك توك في هذا الفيديو وعلقت على الفيديو قائلة: "تابعوني".

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة ، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.