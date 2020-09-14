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كارول سماحة تفاجئ جمهورها بدخولها عالم تيك توك

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نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وفاجأت كارول سماحة جمهورها بدخولها عالم تيك توك في هذا الفيديو وعلقت على الفيديو قائلة: "تابعوني". 

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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