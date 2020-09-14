حبيب غلوم يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها بعد مرورها بأزمة صحية وإجرائها عملية جراحية

حبيب غلوم الفنان الإماراتي يواجه لحظات صعبة خلال هذه الأيام بسبب مرض والدته ونقلها إلى المستشفى، مما جعله يطلب من متابعيه الدعاء لها من أجل أن تعبر هذه المحنة الصحية.

دخول والدة الفنان حبيب غلوم إلى المستشفى

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة كشف من خلالها عن نقل والدته إلى المستشفى ودخولها غرفة العمليات، وطلب حبيب غلوم مساندة متابعيه ومحبيه بالدعاء لها في هذه المحنة، كما تمنى أن تتحسن حالتها خلال الفترة القادمة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر تخص مرضها فكتب حبيب غلوم: "دعواتكم لأمي الغالية في غرفة العمليات الله يشفيها ويقومها بالسلامة تنور عيونا وقلوبنا وحياتنا يارب العرش العظيم".

A post shared by (@habibgalattar) on Sep 14, 2020 at 12:03am PDT

النجوم يساندون حبيب غلوم بعد مرض والدته

حبيب غلوم بعدما نشر رسالته تفاعل معها العديد من النجوم الذين ساندوه ودعى الكثير منهم لوالدته أن تتجاوز هذا المحنة المرضية، وكان من أوائل المساندين للفنان الإماراتي النجم الكويتي داوود حسين حيث علق قائلا: "الله يشافيها ويعافيها اجر وعافية"، وكتبت الفنانة السورية ديمة الجندي: "الله يعافيها"، وعلق الفنان باسل خياط: "أمين يارب الله يحفظ والدتكم ويحيطها برعايته"، كما علقت الفنانة رهف شقير: "الله يشفيها ويعافيها ويحفظها لكم يارب"، بينما كتب الفنان الكويتي مشاري البلوم: "يارب..الله يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يارب"، كما تفاعل كذلك مع رسالة حبيب غلوم كل من المنتج الإماراتي سعيد سالم والفنانة المصرية بدرية طلبة، وباسم ياخور، ومصطفى الآغا، والفنانة الإماراتية سميرة احمد.

آخر أعمال الفنان الإماراتي حبيب غلوم

حبيب غلوم قد شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل "الشهد المر"، وقدم حبيب غلوم في المسلسل دور والد هيفاء حسين، وبرر حبيب غلوم سبب موافقته للقيام بهذا الدور في المسلسل خلال مقابلة له مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يُعرض عبر شاشة دبي، وأكد أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها بدور والد هيفاء، حيث إنه عندما تعاون لأول مرة معها في مسلسل "اللقيطة" كان يقوم بدور والدها أيضًا، كما أنه اختار هذا الدور تحديدًا لسببين، أولهما أنه لم يكن يريد القيام بدور أكبر حتى لا ينشغل عن وضعه كمنتج للعمل.

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حبيب غلوم قد قضى إجازة سياحية في دولة البوسنة خلال الفترة الماضية، وقد كشف في رسالة صوتية لبرنامج "et بالعربي" أن إجازته قضاها مع مجموعة من أصدقائه من أجل الخروج من أجواء فيروس كورونا خصوصا أن عاصمة البوسنة تحظى بأجواء مفتوحة.