نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة " لا تستسلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت المطربة أصالة لأغنيتها الجديد والتي تحمل اسم " لا تستسلم". حيث شاركت جمهوره بكوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت قائله :" باقي يوم واحد أغنية لا تستسلم". وفي سيلق آخر سيطرح ألبوم "لا تستسلم" غداً ١٥ من سبتمبر الجاري، ويتضمن الأغاني "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني ،وآخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخراً عبر قناتها على" يوتيوب".



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