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صلاح عبدالله يغازل جمهوره في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله يغازل جمهوره في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل الفنان صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

والقي صلاح عبدالله التحية الصباحية علي جمهوره وكتب : يجعل صباحكم رباح مليان هنا وأفراح الغيوم تنكشف والهموم تنزاح.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، ، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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