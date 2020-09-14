اليوم.. داليا مصطفي ضيفة منال سلامة في برنامجها "حلو الكلام مع منال"

تحل الفنانة داليا مصطفي ضيفة منال سلامة في أولي حلقات برنامجها الجديد "حلو الكلام مع منال".

حيث شاركت منال سلامة جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة داليا مصطفي عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : انتظروني اليوم علي صدي البلد أول حلقة من برنامج حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

