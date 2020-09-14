الأثنين المقبل.. عرض حكايات "بنات 5" علي on TV

تبدأ قناة on TV عرض أولى حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس بدءً من الإثنين الموافق 21 سبتمبر . ويذاع المسلسل يومياً من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً. مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، تدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة كلاً من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف

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