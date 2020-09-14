في ذكري ميلاده.. تعرف علي حقيقة تصريحات يوسف الشريف عن المشاهد الساخنة

تحل اليوم عيد ميلاد الفنان المبدع يوسف الشريف التي تميز بادواره المختلفة واستطاع أن يحفر اسمه في قلوب الجمهور وأن تظل أعماله عالقة في وجدان المشاهد المصري.

وتعرض يوسف الشريف موخرًا للإنتقاد من قبل الكثير واشتعلت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني المصري، بسبب تصريحاته أدلى بها، أوضح من خلالها أنه يرفض تقديم "مشاهد ساخنة" في أعماله الفنية.

حيث أوضح يوسف الشريف خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي راضوان في برنامجه "مساء dmc " ، أنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، حرصا على عدم تقديم "مشاهد ساخنة"، لافتا إلى أن توصل إلى هذا القرار بعد أن نصحه والديه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهم لفيلم "هي فوضى".

وأضاف الشريف أن قراره هذا جعله عرضة للسخرية من زملاء له في الوسط، وأدى إلى حرمانه من أدوار لمدة سنتين، مؤكدا أنه "فكّر حينها بترك المجال الفني والابتعاد عن الأضواء".

وفي سياق آخر، شارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، موسيقى تصويرية هشام خرما.

