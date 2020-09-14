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شريف مدكور يوجه سؤالا محرجا لـ حمو بيكا

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طرح الإعلامي شريف مدكور سؤالا لجمهوره عن طريق حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".

وكتب : "مش قصدي أي سخرية أو تريقة بس أنا كنت فاكر إن حمو بيكا شخصين واحد اسمه حمو والآخر بيكا!!! في حد كان فاكر كده"؟

واحتفل حمو بيكا، يوم الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

يذكر أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر.

وأثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وضجة كبيرة، بسبب السيارة التي أهداها حمو بيكا لزوجته، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه، كهدية أولى للعروس.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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