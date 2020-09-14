نشرة الفن.. شاهد منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق.. اليوم عقد قران وزفاف ديانا كرزون.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني في أزمة الحجاب.. رسالة رومانسية فى عيد زواج حمدي الميرغني

نشر موقع "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:



شاهد.. منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنزل الفنانة مها أحمد بعد تعرضه للغرق.

علق الفنان عمرو محود يس على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



بعد تصريحاتها عن الحجاب.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤشر البحث جوجل ويوتيوب بعد حلقتها التي وجهت رسالة من خلالها للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، وحاولت إقناعهن بالتراجع عن قرارهن، وبسبب ذلك قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها.

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها حمدي الميرغني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بمناسبة عيد زواجهما عن طريق نشر صورة تجمع بينهما.