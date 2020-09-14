نشر موقع "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنزل الفنانة مها أحمد بعد تعرضه للغرق.
علق الفنان عمرو محود يس على الهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من الفنان السوري يزن السيد، والذي وصفه بالمغرور، وذلك خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد ببرنامج "راحت علينا"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
بعد تصريحاتها عن الحجاب.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤشر البحث جوجل ويوتيوب بعد حلقتها التي وجهت رسالة من خلالها للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، وحاولت إقناعهن بالتراجع عن قرارهن، وبسبب ذلك قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. شاهد منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق.. اليوم عقد قران وزفاف ديانا كرزون.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني في أزمة الحجاب.. رسالة رومانسية فى عيد زواج حمدي الميرغني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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