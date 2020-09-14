زواج النجوم لا يعترف بفارق العمر .. وأمير شاهين وخطيبته يصدمان الجمهور بالسن

أثار عدد كبير من النجوم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيجاتهم وفارق العمر بينهم ، لذا قرروا عدم التركيز على فرق العمر بينهم وبين أزواجهم، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء الفنانين.



علم دوت الخليج من مصدر خاص أن منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عاما، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.



أمير شاهين ومنة جاب الله

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عاما وهو يكبر منة جاب الله ذات الـ 31 عاما بأكثر من 10 أعوام، وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي. وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ "عروس الجنة". وأقيم حفل الخطوبة يوم الخميس الماضي في الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.

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مى كساب وزوجها الفنان الشعبى أوكا

أما ثاني الفنانين الذين سلكوا نفس الاتجاه، فهى الفنانة مى كساب وزوجها الفنان الشعبى محمد الشهير بـ"أوكا"، حيث إن الفارق العمري بينهما هو 9 سنوات، إلا أن علاقة الحب التى جمعتهما جعلتهما يتغاضيان عن هذا الأمر. وقامت "كساب" بالكشف عن فارق العمر بينهم فى أحد البرامج، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من الوقوف عند تلك النقطة.



سوسن بدر و فريد المرشدي

أما الفنانة سوسن بدر، فقد تزوجت عدة مرات، إلا أنها في الزيجة الخامسة ارتبطت بشاب يصغرها بأكثر من 20 عاما وهو رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث التقيا من خلال أحد الأفلام السينمائية التي تنتجها والدته وقررا الزواج بعد ذلك، ولم تستمر تلك الزيجة طويلا. وما لا يعرفه الكثير هو وجود فرق عمر كبير بين دينا وعمر، فهو يبلغ من العمر 55 عاما، بينما تبلغ دينا 32 عاما، أي أن فرق السن بينهما 23 عاما.