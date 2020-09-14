رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات أعمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة من إحدى أعمالها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت رانيا ياسين قائلة: "صافي وحماتها بتمسي عليكم". اقرأ أيضًا: يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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