نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت المطربة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت لطيفة بالصورة مرتدية فستان أوف وايت وعلقت قائله :"يا حياتي أنا جمبك خلاص الدنيا ضحكتلي وأنا حالفة علي عيني إني ما اشوف الدنيا غير بعنيك". وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: أميرة الغناء العربي شو هالجمال. والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.