نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بچيب قصير.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ياسمين بالصورة متألقة وجميلة وسط الورود ، مرتدية چيب قصيرة باللون الأبيض ونسقت معها شميز حرير باللون البيچ ، وتركت شعرها الطويل منسدلاً ، ولم تعلق علي الصورة بشئ. وتبادل جمهور "ياسمين" معها التعليقات وجائت التعليقات كالتالي :"منورة الدنيا، أجمل بنت ، ماشاء الله جميلة". وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بچيب قصير.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.