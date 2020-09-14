بالجيب الأبيض.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بلوزة، وجيب أبيض قصير، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يشار إلي ان أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل فرصة تانية الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وأيتن عامر وأشرف زكي وعمر الشناوي وهبة عبدالغني وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحا ملحوظا .
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