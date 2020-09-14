بالصور.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لـ الفنان أحمد سعد والتي تكشف بعض التغيرات في شكل أحمد سعد، وخاصة منطقة الأنف والفم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج Arab wood عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا للفنان أحمد سعد، والتي توضح الفرق بينه قبل وبعد خضوعه للعمليات.

وعلقت الصفحة على الصور: "طبيب تجميل ينشر صورًا لأحمد سعد قبل وبعد عمليات تجميل".

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد، كان قد احتفل بخطبته منذ أيام على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك وسط حضور عدد قليل من نجوم الفن، والأقارب.

