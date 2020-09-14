أحمد مالك يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "The Furnace"

وقال "مالك" خلال لقائه مع الإعلامية ريا أبي راشد، في برنامجها الشهير " Scoop with Raya" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي تو"، إن تجربة مشاركته في فيلم مثل "The Furnace" جديدة ومختلفة تماما، وذلك لأنه كممثل في فيلم عالمي، وثانيا لأن الشخصية التي يقوم بتجسيدها ليست لشخصية مصرية، بل لشخص أفغاني، وهو ما يتطلب منه التعرف على لغة وثقافة مختلفتان تمامًا عن ثقافته ولغته المصرية.
وأشار "مالك" أنه يمثل جزءً من جيل الشباب الذي يعمل في السينما المصرية، والذي ظهر في الأعوام الثمانية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه استطاع من خلال أفلامه الوصول لساحة المهرجانات العالمية، وهكذا تم اختياره عام 2018 ليكون ضمن أربع مواهب من العالم قدمهم مهرجان تورونتو السينمائي في برنامج TIFF Rising Stars.
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