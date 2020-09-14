نشرت الفنانة ياسمين صبرى، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الشخصي إنستجرام. وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قميص ستان روز، وجيب أبيض، وتركت شعر منسدل على كتفيها. كما استكملت إطلالتها الجذابة بمجوهرات أنيقة في اليد، وساعة ذهبية خطفت الأنظار كعادتها. وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.