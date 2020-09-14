نجوم يشكون قلة العمل والتجاهل الفني.. لوسي ويوسف شعبان الأبرز

واضاف خفاجة :" ممكن اتحدى اى مخرج واى شركة انتاج بكفاءتى ودراستى وعمرى وخبرتنى "
الفنان يوسف شعبان
أعرب يوسف شعبان عن حزنه الشديد، لابتعاده عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، وهو وغيره من جيل الفنانين الكبار، وقال: “جيل الفنانين العظماء مركون”.
الفنانة لوسى
أيضا الفنانة الاستعراضية لوسي شكت من عدم تلقيها لأية عروض للمشاركة في الأعمال الدرامية خاصة.
الفنان رشوان توفيق
أكد الفنان رشوان توفيق أن السينمات العالمية، كالفرنسية، لا تتجاهل فنانيها الكبار بل تصدرهم كأبطال للأفلام السينمائية رغم كبر سنهم، وتقدم لهم موضوعات تتناسب مع أعمارهم وقيمتهم الفنية.
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