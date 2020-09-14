من داخل الجيم.. خالد سليم فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

يحرص الفنان خالد سليم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من داخل الجيم، واعتمد فيها على ملابس رياضية، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.