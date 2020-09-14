هكذا احتفلت إنچي علاء بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف

حرص الفنان يوسف الشريف وزوجته إنچي علاء بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر.

حيث نشرت إنچي مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

ووجهت له تهنئة خاصة وكتبت : ةل سنة وانت طيب وبخير وسعادة يا حبيبي ويارب سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك وتحقق كل أحلامك.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.