أحدث ظهور لليلى علوي عبر إنستجرام

تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من ظهرها، وهى تنظر إلى اشراق الشمس، وعلقت قائلة"الشمس تجعلك تشعر دايما بالحنين، أنت من تقرر أن ترى البداية أم النهاية".

يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.