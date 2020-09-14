الارشيف / فن ومشاهير

أحدث ظهور لليلى علوي عبر إنستجرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من ظهرها، وهى تنظر إلى اشراق الشمس، وعلقت قائلة"الشمس تجعلك تشعر دايما بالحنين، أنت من تقرر أن ترى البداية أم النهاية".

يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحدث ظهور لليلى علوي عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا