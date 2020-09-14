كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن حقيقة تجسيد شخصية والده في عمل فني

وقال "عبدالعزيز": "أنه لن يقبل بتجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز، مؤكدًا:" لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".
وعن علاقته وتعاونه مع الفنان محمد إمام قال عبد العزيز "أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى".
وكانت آخر البطولات التي شارك بها الفنان كريم محمود عبد العزيز هو مسلسل "هوجان"، وجسد به دور "لطفي الحراق"، وهو من بطولة محمد إمام، ومحمد أسامة، وأسماء أبو اليزيد، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وعايدة رياض، وعارفة عبد الرسول، وسليمان عيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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